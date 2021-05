El mensaje del príncipe Harry y Meghan Markle a los duques de Cambridge

Hace poco más de 10 días que el príncipe Harry regresó a Inglaterra por el funeral de su abuelo, el Duque de Edimburgo. Era la primera vez que el marido de Meghan Markle regresaba y coincidía también con su familia desde que decidió iniciar una nueva vida en Los Ángeles con la ex actriz y su hijo Archie.

Además, también era la primera vez que coincidía con su hermano, el príncipe Guillermo, desde la polémica entrevista con Oprah. En el funeral, todos los ojos se posaron en los hermanos, ya que el distanciamiento entre ellos era evidente e incluso rompieron el protocolo y decidieron ir separados al acompañar al coche fúnebre, con su primo Peter Phillips de por medio.

A la salida del funeral, Harry y Guillermo intercambiaron algunas palabras y poco después salió a la luz la conversación que tuvieron con la que acercaron posturas. Después de la ceremonia, el príncipe Harry quiso alargar su estancia en Inglaterra para apoyar a su abuela en su momento más difícil.

El mensaje al príncipe Guillermo y Kate Middleton

Ahora, el príncipe Harry y Meghan Markle han querido enviarle un mensaje a los Duques de Cambridge por una fecha muy especial. Este viernes, el príncipe Guillermo y Kate Middleton celebran 10 años de amor, 10 años de su aniversario de boda.

Según la revista Hello!, los Duques de Sussex se pusieron en contacto con ellos por privado para hacerles llegar su enhorabuena por una fecha tan bonita. Aunque no lo hicieron público como el príncipe Carlos y no ha trascendido el contenido de ese mensaje, Harry y Meghan no dudaron en mandarles su felicitación por su aniversario.

