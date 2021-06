La reina Letizia se muestra muy afectada tras el hallazgo de los cuerpos de las niñas asesinadas: Olivia y Rocío Caíz

Después de más de 40 días de búsqueda en las aguas de Tenerife, este jueves se confirmaban los peores presagios con la aparición del cadáver de la pequeña Olivia, de 6 años. Su padre, Tomás Gimeno, habría asesinado a ella y a su hermana pequeña, Anna, de un año y cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado. De momento se desconoce si el padre, Tomás Gimeno, se habría quitado la vida antes de lanzar a las pequeñas al mar.

Una terrible noticia que ha dejado completamente conmocionado al país.

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo de la pequeña, las redes sociales se llenaron de mensajes lamentando la noticia y enviándole todo el apoyo y consuelo a la madre de las pequeñas, Beatriz Zimmermann, en estos duros momentos. Así como un gran número de famosos que han mostrado su dolor a través de sus diferentes cuentas de Instagram.

Quien también ha querido pronunciarse ante lo sucedido y se ha mostrado terriblemente afectada ha sido la reina Letizia.

Unas terribles muertes que se unen al asesinato de Rocío Caíz, una joven de 17 años que ha fallecido descuartizada a manos de su exnovio en Estepa, Sevilla.

"Es difícil evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a la niña asesinada en una localidad sevillana", ha señalado la monarca durante la clausura del Foro 'Santander WomenNOW 2021', confesando que "no puede haber nadie que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, estas menores asesinadas".