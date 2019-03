Los mejores y más ‘plebeyos’ momentazos de los miembros de la Familia Real Inglesa

Para que luego no se diga que los miembros de la realeza son unos ‘remilgados’, tenemos un ejemplo que demuestra todo lo contrario: los miembros de la Familia Real Inglesa.

¡Lo que les gusta mezclarse con la plebe! Es pisar la calle y se ofrecen a lo que sean con tal de integrarse con el pueblo. Lo mismo vemos al Príncipe Carlos con unas gafas 3D, que con una plancha junto a Kate Middleton. O si no, presentando el tiempo o escalando con traje y corbata.

A ver, no siempre les pilla acorde el vestuario con lo que le proponen hacer, pero ellos no se lo piensan dos veces y se ponen manos a la obra. Si no que se lo digan a Camila Parker, que lo mismo te hila un jersey con lana pura, que se pone a amasar. Porque otra cosa no, pero a ella lo que tenga que ver con comida le gusta un rato. Ya sean dulces, helados o cualquier cosa que llevarse a la boca, no se lo piensa dos veces… ¡Para adentro y punto!

Incluso la reina Isabel II es muy dada a este tipo de gestos con su pueblo. Y lo mismo le da que llueva, que truene o que haga sol, que no va a faltar a la invitación. Dentro o fuera del país, la familia no se pierde ni una. Menos aún los Duques de Cambridge que todavía están jóvenes y lozanos para ir a donde sea necesario.

Así hemos podido verles a lo ancho y largo de este mundo apuntándose a todo lo que hiciera falta: un rodeo, cocinar, jugar, bailar… Desde luego, ¡ya podrían aprender otras casas reales de ellos!