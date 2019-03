El truco de Meghan Markle para mantener su figura durante el embarazo

Meghan Markle se encuentra en la recta final de su embarazo y, desde que anunció que estaba esperando un hijo junto a el príncipe Harry, han sido muchos los gestos de mamá primeriza que hemos visto en sus apariciones públicas, como por ejemplo, el tic de tocarse la barriguita o su primera reacción al sentir las pataditas de su bebé.

La Duquesa de Sussex se mantiene muy activa en todos sus compromisos y hemos podido ver que se mantiene en un perfecto estado de forma, a pesar de su avanzado estado de embarazo. Pero... ¿cómo logra Meghan Markle conservar su figura? Parece que parte de la responsabilidad del buen estado físico de la ex actriz la tiene Heather Dorak, su entradora de pilates.

Tal y como publica la revista Hello, es una amiga de la Duquesa, que acaba de dar a luz a su segundo hijo, con la que practica ejercicios aptos para embarazadas. Además, una cuenta fan de Meghan y Harry publicó un post dedicado a Dorak (que esta no dudo en dar a 'me gusta') y la presentaron como la compañera y profesora de pilates de Meghan y una de sus mejores amigas.

En esta cuenta, que tiene como nombre 'Harry_meghan_updates', describen a Dorak como "Casada con Matt Cohen y madre de Noah Heather Dorak, las dos, Meghan y Heather, practican yoga y pilates antes y durante el embarazo. ¡Está claro por qué están tan en forma y estupendas!".

El bebé recién nacido de Dorak se llama Cody y bromean con que será "¡el mejor amigo del bebé Sussex! Seguro que Heather es la persona a la que Meghan acude cuando necesita consejo sobre bebés o para compartir ideas". Además, Heather Dorak también asistió a la boda de Meghan y Harry como invitada. En el perfil de Instagram de Heather Dorak podemos ver como comparte fotografías de posturas de pilates durante el embarazo y su día a día con su familia.

