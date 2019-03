El sorprendente trabajo de Meghan Markle antes de ser actriz y casarse con el príncipe Harry

Como todos recordaréis, Meghan Markle fue la protagonista de la serie 'Suits' junto a Patrick J. Adams antes de casarse con el príncipe Harry y convertirse en la Duquesa de Sussex. Sin embargo, ha salido a la luz su trabajo anterior y es tan inusual que te sorprenderá.

Haciendo repaso por el extenso 'currrículum' de Meghan, podemos ver que no sólo tiene una larga carrera en el mundo de la interpretación, si no que también apareció delante de la cámara como azafata en la versión americana del concurso 'Allá tú'. Pero espera, que este no es el trabajo 'extraño' al que nos referimos. Sigue leyendo.

Según ella misma reconoció a la revista 'Esquire' en 2013, mientras esperaba su tan deseado papel en Broadway se dedicó a trabajar en el oficio de... ¡la caligrafía! En concreto, trabajó dando clases de caligrafía para la conocida tienda Paper Source en Beverly Hills (California).

Además, allí no sólo desarrolló este arte con el papel y el bolígrafo que, según ella, aprendió cuando era joven en la escuela católica y femenina a la que acudió, también confesó que "esta fue su opción b a ser camarera".

Uno de los datos más curiosos durante este periodo de trabajo es que fue ella la que se encargó de escribir las invitaciones manuales de la boda de la actriz Paula Patton y el cantante Robin Thicke.