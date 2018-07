Meghan Markle tiene claro quién quiere que le acompañe al altar

Aún quedan varios meses para que la boda entre el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle se haga oficial. Sin embargo, parece que la pareja ya está pensando en ese día tan especial y, poco a poco, van llegando detalles sobre cómo será.

La última noticia que se tiene es que la exactriz habría tomado la decisión de que fuese su madre Doria Ragland, y no su padre, la que la lleve al altar. Así lo ha comentado una fuente cercana a Meghan al medio Us Weekly. Además, esta misma fuente también ha desvelado que "con la boda, ambos quieren hacer las cosas a su manera. Si bien siempre tendrán en cuenta las tradiciones y las opiniones de sus mayores".

Y es que no hay duda de que esta boda va a ser muy diferente a las que se han producido hasta el momento en la corte inglesa. Esto se debe a que el Príncipe y Meghan tienen una relación mucho más moderna, añadiendo que "Harry y Meghan son extremadamente independientes. No me imagino que les digan qué hacer, y qué no hacer", tal y como ha declarado la fuente al medio americano.