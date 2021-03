Lo que han conseguido Meghan Markle y el príncipe Harry tras su entrevista con Oprah Winfrey que podrás ver completa en Antena 3

Meghan Markle y el príncipe Harry siguen ocupando los titulares días después tras su polémica entrevista con Oprah Winfrey. Y es que la pareja habló de muchos de los temas más controvertidos sobre los que hasta el momento no se habían pronunciado. Unas declaraciones que en España podrás ver en exclusiva solo en Antena 3 que emitirá la entrevista completa el próximo sábado 13 de marzo a las 19.15 horas en una tarde con programación especial.

Durante la misma hablaron de racismo por parte de la Casa Real Británica ante la preocupación porque el pequeño Archie naciera con la piel oscura debido a los orígenes afroamericanos de Meghan. Además, la duquesa de Sussex aseguró que nadie le enseñó protocolo y que hubo un momento ante tanta presión que pensó en el suicidio.

Y no sólo eso, también reveló lo sucedido en su enfrentamiento con Kate Middleton en el que fue ella el que acabó llorando por culpa del vestido de la princesa Charlotte como dama de honor en su boda. Además Harry aseguró que su padre estuvo largo tiempo sin cogerle el teléfono y que con su hermano, el príncipe Guillermo, a pesar de que lo quiere muchísimo, ahora mismo apenas hay relación.

Toda una serie de titulares que durante estos días han acaparado toda la actualidad. Por otro lado, también le han llovido un buen número de críticas, como las del conocido presentador del programa ‘Good Morning Britain’, Piers Morgan, que aseguró: “No me creo nada de lo que dice Meghan. No me la creería ni aunque me leyera un informe metereológico y que provoque este ataque contra nuestra familia real creo que es despreciable”.

Unas declaraciones que han levantado ampollas y que han llevado a pedir marcha. De ahí que haya sido el propio Morgan el que haya decidido abandonar el programa en el que lleva muchísimos años trabajando y así lo revelaba la cadena en un comunicado: “Después de discutirlo con nosotros, Piers Morgan ha decidido que es hora de dejar Good Morning Britain”.

Seguro que te interesa...

El mensaje de apoyo de Serena Williams a Meghan Markle tras su entrevista junto al príncipe Harry