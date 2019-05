Meghan Markle y el príncipe Harry celebran un año de matrimonio con imágenes inéditas de su boda

Este domingo 19 de mayo, Meghan Markle y el príncipe Harry cumplen un año desde que se dieron el 'sí, quiero' en una boda que celebraron en la capilla de San Jorde del Castillo de Windsor.

Desde entonces, los Duques de Sussex han vivido muchas cosas juntos, pero sin ninguna duda la más especial llegó el pasado 6 de mayo, el nacimiento de su primer hijo, Archie Harrison. Ahora ambos pondrán pasar este primer aniversario en familia.

Como detalle, por parte de la cuenta oficial de Instagram de Meghan y Harry, han hecho un recopilatorio con imágenes inéditas del día que se convirtieron en marido y mujer: "La canción seleccionada es 'This Little Light of Mine' elegida por la pareja para su recesión. Esperemos que disfruten reviviendo este momento y viendo algunas fotos detrás de escena de este día especial".

El vídeo dura poco más de un minuto y se pueden ver imágenes del príncipe Harry acompañado de su hermano en el momento de la firma o la entrada de la novia a la capilla. Además, los propios Meghan y Harry han querido dejar un bonito mensaje a todos los que les han apoyado durante estos 365 días: "Gracias por todo el amor y el apoyo de muchos de ustedes en todo el mundo. Cada uno de ustedes hizo este día aún más significativo".

