La reacción del padre de Meghan Markle tras anunciar su segundo embarazo: "Solo espero poder conocer algún día a mis dos nietos"

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, ha vuelto a acudir a los medios de comunicación para pronunciarse tras conocer la noticia de que su hija y el príncipe Harry esperan su segundo hijo. Lo ha hecho a través del programa ‘Inside Edition’ de la CBS donde ha suplicado poder conocer a sus nietos.

“De veras que deseo que Meghan y Harry disfruten de su nacimiento sin complicaciones y lleno de salud”, ha asegurado. Y ha continuado diciendo: “Espero poder conocer algún día a mis dos nietos. Todos son mis nietos reales”.

Y es que desde 2018 no mantiene con su hija ningún tipo de relación, después de las polémicas que Thomas protagonizó días antes de que Meghan y Harry pasaran por el altar: "No comprendo muy bien por qué ha pasado todo esto. Yo quiero a mi hija con todo mi corazón. Ojalá se pusiera en contacto conmigo; al menos, opino, me podría enviar un mensaje. Tiene que haber un lugar para mí en su vida, soy su padre".

De hecho hace unas semanas la duquesa de Sussex recibía la feliz noticia de que la justicia había fallado en su favor por la demanda de privacidad que interpuso contra Associated Newspaper Limited por violar su intimidad. Fue la editorial encargada de sacar a la luz la carta que Meghan escribió a su padre días antes de su boda, por lo que el juez consideró que se había quebrantado su privacidad.

Ahora la pareja espera la llegada de su segundo hijo cuando se cumple un año de que decidieran abandonar la Casa Real Británica. Aun así el portavoz del Palacio de Buckingham trasladó la enhorabuena al matrimonio: “Su Majestad, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales y toda la familia están encantados y les desean lo mejor”.

