Meghan Markle, la novia del príncipe Harry, todo un referente en la lucha contra el racismo

Parece que además de un excelente físico, a Meghan Markle la definen unos envidiables valores que ha defendido recientemente en su página web de lifestyle. La mujer que ha enamorado al príncipe Harry de orígenes caucásicos por parte de padre y afroamericanos por parte de madre, se ha enfrentado a complicadas situaciones a lo largo de su vida por culpa del racismo.

Ahora, ha aprovechado su papel de personaje público para sacar a la luz los dolorosos episodios que ha sufrido su familia por culpa de la desigualdad por cuestiones de raza, y su emotiva publicación ha hecho que descubramos lo que está detrás de la sonriente actriz y modelo que ha conquistado a Harry, y de su familia.

Meghan comienza explicando los orígenes afroamericanos de su familia por parte de madre, y explica una de las peores experiencias que vivieron cuando su madre tenía tan solo 7 años y se trasladaron de Ohio a California. Según comenta la actriz, su abuelo le contó esta historia cuando ella tenía 11 años para que entendiese lo que había sufrido la familia.

"Los cinco se metieron en el coche y pusieron rumbo a Los Ángeles. En ese momento, los viajes por carretera eran para mí una colección de ‘¿Ya llegamos?’, de partidas al juego de las matrículas, de paradas para pedir comida para llevar (donde McDonalds era menos la excepción y más la norma), de sesiones de fotos como símbolo de bienvenida de un estado a otro y de descansos en los restaurantes locales para estirar las piernas. ‘Eran otros tiempos’, dijo mi abuelo. Meggie, en nuestro viaje por carretera, cuando fuimos a Kentucky Fried Chicken, tuvimos que hacer nuestro pedido por la puerta trasera para gente de color. El personal de la cocina me entregó el pollo por la parte de atrás del local y comimos en el estacionamiento. Eso es lo que había", escribía la actriz.

Y es más que evidente que Meghan no olvida el sufrimiento de su familia ni el suyo propio. Según ha declarado, el sufrimiento familiar por culpa del racismo es algo que aún la persigue. "Me recuerda lo joven que es nuestro país. ¿Cuán lejos hemos llegado? ¿Y cuánto camino nos queda aún por recorrer", explica Markle. "Me hace pensar en los innumerables chistes de negros que han compartido frente a mí, sin darse cuenta de que estoy confundida, sin percatarse de que yo soy la mosca étnicamente ambigua en la pared. Esto me hace cuestionarme lo que mis padres han pasado como pareja de raza mixta", comenta la novia de Harry en su página web.

A esto ha añadido una larga lista de dolorosas situaciones a las que se ha enfrentado únicamente por pertenecer a una familia con parte afroamericana. Desprecios, insultos y situaciones incómodas que ha querido denunciar con esta declaración tan personal con la que ha pretendido demostrar lo mucho que nos queda por avanzar como civilización. Pero por suerte, ella puede presumir de ser "una mujer fuerte, segura, de raza mixta", como ella misma se ha definido.