Meghan Markle, la novia del Príncipe Harry, abandona por un tiempo la serie en la que trabaja: 'Suits'

¿CUÁL SERÁ EL MOTIVO?

Tras haberse confirmado oficialmente que Meghan Markle y el Príncipe Harry mantienen una relación sentimental, y entre rumores que apuntan que podrían estar planeando su boda, la actriz ha causado una baja en la serie en la que trabaja: 'Suits'. Según informa Page Six: Markle se ha pedido unos días libres porque tenía "algo importante que hacer", aunque no ha especificado de qué se trata. No obstante, algunos medios aseguran que Meghan podría estar planeando diferentes reuniones con sus abogados para intentar manejar su nueva popularidad, que parece estar causándole mucha ansiedad.