Meghan Markle no acudirá al funeral del Duque de Edimburgo por este motivo

Meghan Markle será la gran ausente en el funeral del Duque de Edimburgo que tendrá lugar el sábado 17 de abril. Sí estará presente su marido, el príncipe Harry, quien llegaba solo a Londres este fin de semana para acompañar a su familia en un momento tan doloroso.

Pese a las especulaciones sobre el verdadero motivo por el que Meghan no asistirá al entierro, hay una importante razón por la que no ha podido volar a la capital del reino británico: su avanzado estado de gestación. Y es que teniendo en cuenta que dará a luz a finales de la primavera o principios del verano, su médico no le ha permitido realizar un vuelo tan largo de algo de más de diez horas porque no lo ha considerado conveniente para el bebé.

Una recomendación que Markle ha tenido que cumplir a rajatabla ya que un vuelo de tal envergadura no es aconsejable en este período de su embarazo, lo que hace imposible su presencia en un momento duro tanto para la Familia Real Británica como para Harry, que estaba muy unido a su abuelo, tal y como aseguró uno de los biógrafos no oficiales de la casa real inglesa al medio ET: “Su fallecimiento ha debido ser extremadamente difícil para él”.

De esta forma, Meghan y el pequeño Archie se han quedado en Los Ángeles cuando se cumple un año desde que los Duques de Sussex tomaran la firme decisión de salir del Reino Unido para iniciar una vida alejados de la Familia Real. Aun así, Harry no ha querido dejar de lado a los suyos en estos momentos complicados pese a sus diferencias, y será uno de los 30 miembros que asistan al funeral del Duque de Edimburgo.

