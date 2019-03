Meghan Markle, evacuada de urgencia de un mercadillo en Fiji

Meghan Markle tenía programado pasar unas horas en el mercado de Suva, en Fiji, pero finalmente sólo ha podido estar seis minutos. La Duquesa de Sussex iba a conocer de primera mano la labor de varias mujeres que colaboran en el proyecto Mercados para el Cambio, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, pero finalmente no ha podido ser.

Debido al exceso de calor y a la conglomeración de gente que había con motivo de su visita, se ha visto obligada a abandonar el recinto. Entró saludando a algunas de las vendedoras y a los pocos minutos le dijo algo a su escolta al oído, que rápidamente se encargó de sacarla de allí.

Lo que iba a ser una jornada tranquila se ha convertido en un auténtico caos. Y estando embarazada, Meghan ha preferido no ponerse en peligro ni a ella misma ni a su bebé. De hecho, una de las pocas mujeres saludadas por la esposa del príncipe Harry ha dicho: “Estaba asustada. Me alegro de conocerla, esto es todo lo que me ha dicho antes de avanzar rápidamente”.

Las vendedoras llevaban semanas preparándose para esta visita, incluso un grupo de mujeres había estado ensayando una canción, que finalmente no han podido interpretar. Y es que los accesos al mercado eran bastante estrechos y todo el mundo quería ver a Meghan que, sumado al exceso de calor, han llevado a pensar que la situación era peligrosa para su estado.