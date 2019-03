Meghan Markle desvela el detalle más especial de su vestido de boda

El pasado 19 de mayo Meghan Markle daba el 'sí, quiero' al príncipe Harry en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, convirtiéndose así en Duquesa de Sussex y miembro de la Familia Real británica.

Ahora, se ha revelado el secreto mejor guardado de su boda: el detalle azul que luce toda novia. Ha sido la propia ex actriz la que ha confesado en el documental titulado 'Queen of the World' este elemento hasta ahora desconocido y que tiene un significado muy especial para ella.

La pequeña pieza azul estaba situada en el velo y era nada más y nada menos que un trozo del vestido que lució en su primera cita con el príncipe Harry, hace poco más de dos años. Fue durante una cita a ciegas, organizada por un amigo común, cuando comenzó su romántica historia de amor que acabó siendo la boda real del año.

"En algún lugar de aquí, hay una pieza... ¿la ves? ?¿La tela azul que está cosida dentro? Ese era mi 'algo azul'. Es tela del vestido que usé en nuestra primera cita", han sido las emotivas palabras de la Duquesa de Sussex.