Meghan Markle corta toda comunicación con su padre

Thomas Markle no para de conceder entrevistas a los medios británicos que están deseosos de sacarle todo el jugo posible. Pero sus palabras están teniendo consecuencias, tal y como él mismo revelaba hace una semana al Mail on Sunday.

Y es que ahora es imposible que pueda comunicarse con su hija, Meghan Markle: "Me duele que me ignore completamente. Tenía un teléfono privado suyo y varios de sus ayudantes en palacio, pero después de decir algunas cosas críticas contra la familia real, los teléfonos no funcionan y no sé cómo contactar con ella".

Y es que Thomas no para de soltar ‘perlitas’ por su boca. Una de las últimas fue cuando declaró haber consumido drogas cuando Meghan era pequeña y él trabajaba en Hollywood: "En el mundo de la producción televisiva y cinematográfica, el consumo de drogas estaba a la orden del día”, aunque asegura que lleva ya más de dos décadas sin probar ningún tipo de estupefaciente.

Meghan prefiere guardar silencio y no se pronuncia al respecto, aunque tanto su padre como su hermanastra Samantha Grant y otros miembros de su familia se empeñan en sacar a la luz los trapos sucios. El 4 de agosto es el cumpleaños de la Duquesa de Sussex, veremos a ver si entonces su padre encuentra algún modo de felicitarla ahora que no puede contactar con ella.