Mar Torres, la novia de Froilán, fue pillada la semana pasada por sus seguidores cuando abandonó la cuarentena para ir a casa de una amiga a celebrar su cumpleaños.

Todo sucedió cuando iniciaba un preguntas y respuestas con sus seguidores, que se percataron de que estaba arreglada y maquillada, y que detrás de ella aparecían varias amigas tomándose una copa de vino.

Inmediatamente sus followers no dudaron en recordarle: "Mar, estamos en cuarentena. No deberíais estar juntas ni celebrando nada", le decía un usuario, mientras otro le lanzaba: "Esto es una cosa muy seria. No se puede salir de casa ni tampoco reunirse".

Una actitud de la que intentó justificarse: "A ver chicos, es el cumpleaños de mi amiga Marta y he venido a darle un beso y a tomarme un vino con ella. Somos vecinas. Nosotras vivimos en el barrio de Salamanca y vivimos a unos 200 metros, es como si hubiera venido a comprar a la farmacia", unas palabras que no acabaron de convencer a sus seguidores que amenazaron con dejar de seguirla.

