Mar Torres, la novia de Froilán, acudió al desfile de Lola Casademunt en la 080 Barcelona Fashion con un look muy salvaje. Aunque se define como "clásica y minimalista" y afirma "no me gusta llamar la atención, soy bastante tímida", lo cierto es que su llamativo traje con print de cebra, sus maxi pendientes y sus tacones de infarto parecían decir todo lo contrario. ¡Dale arriba al play para verlo!

Ahora se ha volcado en su faceta como influencer, aunque a ella no le gusta que la definan como tal: "Cuelgo en las redes lo que me apetece y todo mi entorno me apoya. Me gusta mucho", asegura. Eso sí, asegura que digan lo que digan de ella no le afecta "porque hay opiniones de todo tipo".

Pero cuando se entra en el terreno personal y le preguntan por su chico o por la familia de este, Mar se cierra en banda y responde: "Sólo hablo de moda", y si se le insiste, ella sigue diciendo: "Moda", y punto.

