Mar Torres se ha convertido en la 'comidilla' de todo el mundo tras su evidente cambio físico. La novia de Froilán, ya que parece que han retomado de nuevo su relación, se ha hecho claros retoques especialmente en su rostro. De hecho, hace tan sólo unos días se sometía a una bichectomía de la que ahora se puede ver el resultado, ya que salió de la clínica tapándose la cara con unos papeles.

Mar no ha dudado en compartir con sus seguidores su vuelta a las redes sociales tras pasar por quirófano. "Ya estoy aquí de vuelta. Ya por fin he superado la operación. No he podido con las redes porque he estado muy malita por temas míos de salud. Ya estoy bien. La operación ha ido genial. Han estado todo el rato pendientes de mí. Yo que soy súper quejica", ha explicado.

Desde que abriera su Instagram, su estilo de vida es también muy observado a la par que criticado. De hecho, son muchos los que la comparan con un conocidísimo rostro de la televisión: Elettra Lamborghini, la participante italiana de 'Super Shore'.

Así ha quedado Mar Torres tras sus últimos retoques estéticos