Así habla ahora Mar Torres de su exnovio Froilán tras su ruptura

Mar Torres es una de las influencer más populares de nuestro país, pero siempre será conocida como la primera novia de Froilán, con el que mantuvo una larga y discreta relación desde que ambos se conocieron, con 16 años, en un internado. La exnuera de la infanta Elena, más sincera que nunca, habla ahora de lo que significa el sobrino del Rey Felipe VI para ella y no duda en confesar sus sentimientos por el que siempre considerará un amigo.

La estudiante, que asegura que actualmente está "soltera" y sin ganas de enamorarse, nos cuenta que está "muy centrada en la universidad" y adelanta nuevos proyectos de los que todavía no puede desvelar nada: "Ya iréis viendo poco a poco, ahora mismo el tema está un poco complicado por el tema del covid pero poco a poco iréis viendo cosas nuevas conmigo".

Después de haber dejado un poco apartada su faceta de influencer, Mar sorprende anunciando que podría participar en algún reality.

Unas declaraciones que han generado un gran impacto, pero más nos ha sorprendido las palabras que ha dedicado a Froilán, del que normalmente evita hablar: "Me llevo estupendamente con él, le quiero con locura, sigue siendo mi...le adoro y le quiero, sigo teniéndolo al lado mía en el pupitre y todo. Hasta hoy me ha llamado".

Muy cauta, la ex de Froilán prefiere no hablar de las críticas al sobrino del Rey por incumplir las medidas restrictivas del Covid: "Lo de sin mascarilla, ante eso, qué te puedo decir. Me pidió por favor que hablara de eso pero no voy a hablar. Yo le quiero, no voy a hablar de eso pero... me pongo nerviosa. Es mi... le quiero".

Mar, más sincera que nunca, admite que donde hubo fuego todavía quedan cenizas: "Exactamente". Y muestra su apoyo incondicional a la Familia Real en estos complicados momentos. "Lo que necesiten aquí estoy y aquí está Mar que ha sido durante ocho años una más en la familia. Ya está. Estaré siempre".

Seguro que te interesa...

Froilán, en la sombra desde su ruptura con Mar Torres