Así defiende ahora Mar Torres a su excuñada Victoria Federica tras sus polémicas

Durante la pandemia, Mar Torres, exnovia de Froilán de Marichalar, ha sido una de las celebrities señalada como asistente a fiestas clandestinas en las que no se respetan las medidas restrictivas a causa del Covid.

La influencer, indignada, aclara el malentendido, niega haber incumplido la ley y además, sale en defensa de Victoria Federica, su excuñada y con la que se dijo que no tenía buena relación cuando era novia de su hermano, y de Jorge Bárcenas después de la publicación de unas imágenes en las que disfrutan de una fiesta sin la mascarilla obligatoria.

"No me voy a meter de verdad, ni lo he visto. A la mínima ya te critican, pobre ellos y pobre todo el mundo que le critican por la mascarilla", declara Mar Torres a los periodistas.

En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

