La madre de Jaime del Burgo no ve con buenos ojos a Telma Ortiz

El próximo mes de julio, Telma Ortiz y Jaime del Burgo contraerán matrimonio, pero lejos de haber llenado de estabilidad y felicidad su vida sentimental, los meses previos al enlace están siendo de lo más amargos para ella. Y es que, además de haber renunciado a su trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona, ahora se le suma otro problema: no cuenta con el beneplácito de su suegra, Blanca de Azpíroz.

Según informa el portal Vanitatis, amigos de la familia de Blanca cuentan que “detesta que Telma sea famosa. Teme que alguien tan mediático termine con la tranquilidad de su familia”. Y eso que la familia Burgo siempre ha estado en la palestra por su implicación en la vida política.

Pero eso no parece haber hecho que la matriarca vea con buenos ojos a su futura suegra. Es más, no acepta el pasado de Telma. “Blanca no ve bien que su futura nuera aporte una hija de una relación extramatrimonial que ni siquiera está bautizada. Sus orígenes no le importan nada. No es clasista, pero sí muy religiosa”, añade la publicación.

Una opinión contraria a la que tiene su marido. “A mí todo me parece bien. Son jóvenes, en edad de casarse y sentar la cabeza. Ella es encantadora. Tiene una personalidad muy fuerte, lo que le viene bien a Jaime, que ya sabes cómo es. A mí me parece bien. A Blanca también, aunque ella… qué te voy a contar, no le gusta la idea de que sea conocida. De todas formas, lo que nos sorprende es que la noticia no se conociera antes. Llevan ya un buen tiempo saliendo”, contó el ex mandatario del PP a un amigo.

Desde luego, la historia de la hermanísima recuerda mucho a la que vivió la princesa de Asturias en el seno de la Familia Real. ¿Terminará Telma siendo tan bien aceptada como lo es a día de hoy Letizia Ortiz? Sólo el tiempo lo dirá…