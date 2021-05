El llanto desconsolado de Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, está harta de que siempre le digan lo mismo: que lo tiene todo hecho por su parentesco familiar con la Familia Real. Pero ella se defiende una y otra vez diciendo: “La gente se cree que levanto el teléfono y consigo las cosas y no es así”.

Hace unas semanas debutaba como actriz en el corto del anuncio de una colonia que llevaba su nombre, ‘Carla’, algo que fue muy cuestionado ya que muchos señalaron que había conseguido el trabajo por enchufe, algo que ella negó rotundamente: "Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen”.

Así Carla decidía este jueves hacer una conexión en directo con sus seguidores. Al principio todo iba bien, pero conforme iba pasando el tiempo la cosa comenzó a ponerse peor. Aunque ella trataba de hacer caso omiso las preguntas sobre sus tíos, los Reyes de España, y sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, los mensajes fueron tornándose cada vez más negativos hasta que la joven comenzó a llorar.

Pero, sin duda alguna, la insistencia en decirle que era una enchufada y que tenía una vida más fácil por ser familiar de la realeza española, fueron el punto que culminó con Carla llorando desconsoladamente. Y es que, tal y como ha señalado en más de una ocasión, su apellido le lleva a tener que vivir situaciones tan desagradables como estas, aunque también ha apuntado: “Y aparte, ¿qué hay de malo en tener facilidades? Mientras luego yo demuestre lo que valgo no creo que tenga nada de malo”.

