Letizia y Camila: ¿Las comparaciones son odiosas?

Nuestra analista del corazón, Karina Sacarina, ha querido dar su particular opinión de la visita de Carlos y Camila. Y como no podía ser de otra manera, su visión no va a dejar indiferente a nadie...

"El primer día de la visita oficial de Carlos y Camila a España no defraudó en absoluto. Llegaron a Madrid al mediodía donde fueron recibidos en el Palacio del Pardo por losPríncipes de Asturias, que se han estrenado como anfitriones de la pareja; todo ello, en un acto con desmayo incluido por parte de un miembro de la guardia real.

La primera impresión que tuve al ver las imágenes, es que tanto Carlos como Camila tienen una presencia imponente: son regios, con empaque y, aunque Carlos tenga cada día las mejillas más sonrosadas, me encantan sus trajes con ese punto excéntrico inglés. Camila, por otra parte, parece una persona natural, incluso cuando no era aceptada por sus súbditos y sus detractores la descalificaban por su físico. Aún así, y a pesar de todo se ve a una mujer con aplomo y feliz, con personalidad y clase..."

