Lady Di trató de cortarse las venas días después de su boda con el príncipe Carlos

Lady Di murió hace 20 años en un trágico accidente de coche y ahora nuevas revelaciones sobre su vida salen a la luz. Ha sido su biógrafo personal, Andrew Morton, el que ha desvelado la existencia de unas cintas con las memorias de la princesa de Gales en las que revela lo mal que lo pasó cuando se enteró de la infidelidad del príncipe Carlos con Camilla Parker. Unas declaraciones que ahora Morton recoge en su libro ‘Diana, su verdadera historia’.

En estas memorias revela la desesperación de Diana cuando vio que se iba a casar con un hombre que no le amaba y que sabía que le había sido infiel. De hecho, durante su luna de miel en el palacio escocés de Balmoral él se recluyó en sus libros y sólo se veían para comer o cenar, lo que hizo que ella pensara en cortarse las venas con una cuchilla.

“Al ver cómo iba a ser la boda me eché a llorar. Colapsé por todo tipo de cosas. Camilla estaba en mi cabeza durante todo el compromiso. Yo trataba desesperadamente de ser madura sobre la situación, pero no tenía cimientos para eso y no podía hablar con nadie del tema”, explicaba Lady Di. “Recuerdo que estaba tan enamorada de mi marido que no podía retirar los ojos de él. Pensaba que era la chica más afortunada del mundo, que él me iba a cuidar. Me equivoqué al esperarlo. Estaba completamente obsesionado con Camilla”, añade.