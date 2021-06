Lady Di dejó una nota antes de morir por la que interrogaron al príncipe Carlos

Ha trascendido el motivo por el que el príncipe Carlos fue interrogado ocho años después de la muerte de Lady Di. Pocos meses antes de ese terrible 31 de agosto de 1997, cuando tuvo lugar el accidente de tráfico en el que murieron la princesa Diana y su pareja Dodi Al-Fayed y el chófer Henri Paul, la princesa había dejado una nota escrita de su puño y letra a su mayordomo. Este se la entregó a la policía cuando se enteró de la muerte de la princesa. La copia de la nota, fue filtrada a un periodista del medio británico The Daily Mail.

"Camila solamente es una tapadera, él nos está utilizando en todos los sentidos de la palabra"

El escrito, decía de forma clara que tenía sospechas de que estaban planeando su muerte: "Estoy aquí sentada en mi escritorio, este día de octubre, deseando que alguien me abrace y me impulse a ser fuerte, y mantener mi cabeza alta. […] Esta fase de mi vida en particular es la más peligrosa: mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil... un fallo en los frenos y una grave lesión en la cabeza para dejarle el camino libre para casarse con Tiggy" La nombrada Tiggy era la niñera de Guillermo y Enrique. Diana estaba convencida de que era el interés romántico de Carlos en ese momento, y sigue la carta "Camila solamente es una tapadera, él nos está utilizando en todos los sentidos de la palabra".

Según ha desvelado Lord Stevens, exdirector de Scotland Yard, el interrogatorio del príncipe Carlos tuvo lugar el 6 de diciembre de 2005, tan solo 8 meses tras su boda con Camilla. El interrogatorio se produjo en el contexto de la 'Operación Paget', totalmente secreta. Se intentó esclarecer las causas de la muerte de la princesa Diana, su pareja y el chófer.

Sin embargo, ninguna investigación ha conseguido derrumbar la versión oficial: la muerte de Lady Di fue un accidente.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Habla el cirujano que atendió a la princesa Diana tras el accidente en el que perdió la vida