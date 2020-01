Mar Torres llevaba unas semanas completamente desaparecida, pero como amante de la moda no se podía perder la MBFWM. De ahí que acaparara toda la atención cuando llegó al front row de Custo Barcelona, en el que también pudimos ver sentados a los Gemeliers o a Ana Mena, entre otros.

Mar llegó como una auténtica influencer con su particular estilo: pantalones vaqueros anchos, blusa negra con mangas transparentes de lunares, sombrero de ala ancha y botines. Rubísima y muy sonriente, la novia de Froilán confesó: "Tengo mi propio gusto. Me gusta llevar lo que quiero. Veo algo y si me gusta me l opongo, pero depende".

Eso sí, ella habla de moda, porque cuando le preguntan sobre el hijo de la infanta Elena se pone un poco tensa. ¿Quieres ver su reacción? ¡Dale arriba al play!

