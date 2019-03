A Kate Middleton le sale una prima bailarina de streaptease

¿Cómo le habrá sentado a Kate Middleton, que se casa en menos de un mes con el Príncipe Guillermo que su prima haya salido a la palestra diciendo que baila en bares de temática burlesque?

Pues imaginamos que no demasiado bien. Aunque ser famosa, estar a punto de formar parte de la realeza y tener orígenes humildes, es lo que tiene. La prensa despelleja todo lo que puede y Kate Middleton, no se libra.

Según el Daily Mail, la prima, Katrina Darling, se dedica al streaptease desde no hce mucho. "Me colé en un espectáculo y supe que era lo que quería hacer. No me pongo nerviosa en absoluto, porque estoy acostumbrada a estar en el escenario".

Pero Katrina, que no sabía hasta hace un año que era prima de Kate Middleton, está que no sale de su asombro.Al parecer, su abuela, Jane Darling es hermana del bisabuelo de Kate.

"Supongo que Kate Middelton se sorprenderá al saber a que se dedica mi hija. Para Katrina todo empezó siendo un hobby pero ahora lo hace a tiempo parcial cuando no tiene trabajo", comentó la madre de la bailarina a Daily Mail.

Esperemos que no se presente en el bodorrio a hacer uno de sus espectáculos. ¿Os lo imagináis?