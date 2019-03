Kate Middleton protagonista de la portada de Marie Claire Sudáfrica

Sin duda, Kate Middleton sería la modelo que todas las portadas de moda querrían tener. Una princesa posando para una publicación de este tipo sería un éxito de ventas asegurado. Pues una de ellas lo ha conseguido, más o menos. Marie Claire, en su edición sudafricana, ha ‘conseguido’ que la duquesa de Cambridge se convierta en protagonista de su portada.

Pero no es lo que parece. El departamento de arte de la conocida revista se puso a trabajar para conseguir esa portada tan soñada por todos. ¿La solución? Experimentar, como si de crear a Frankenstein se tratase. Marie Claire decidió coger por un lado la cabeza de la princesa y sus manos, y por otro el cuerpo de una modelo luciendo un colorido modelito de una diseñadora local, Clive Rundle.

Karras Aspasia, editor de la publicación, explica que estaban “tan inspirados por la boda de cuento de hadas de Kate, así como con su vida de princesa de hoy en día, que queríamos que ella fuese la estrella de nuestra portada de agosto”. “La cubierta es en realidad una ilustración hiperrealista de Kate, que pretende homenajearla por ser un nuevo icono de la moda”, comenta.

Ha habido varias reacciones ante esta portada. Mientras unos critican este tipo de técnicas, porque aseguran que es engañar a los lectores; otros creen que esto no tiene que afectar a la imagen de la princesa y ayuda a la revista, así como al diseñador elegido para ‘vestir’ a la princesa. Por parte de Buckingham Palace sólo ha habido silencio. No se sabe si es que la Duquesa no se ha enterado del tema o parece que ha visto el punto gracioso en este fotomontaje tan curioso…