Kate Middleton presume de embarazo de seis meses para cumplir una promesa

LA DUQUESA DE CAMBRIDGE INAUGURÓ ASÍ SU AGENDA OFICIAL DE 2015

Kate Middleton está ya en su sexto mes de embarazo. La Duquesa de Cambridge presumió de barriguita para cumplir una promesa que no pudo realizar el pasado mes de octubre debido a sus continuas nauseas por el embarazo: visitar la escuela primaria de Barlby para inauguruar The Clore Art Room, para niños de cinco a once años que podrán asistir a clases de arte diseñadas especialmente para darles confianza en sí mismos, mejorar su autoestima e independencia.