El sorprendente vídeo de Kate Middleton haciendo algo de lo más normal para el resto

Kate Middleton es un referente para la corona británica. Además, es todo un ejemplo en el mundo de la moda por su elegancia y estilo. Aunque les visualizamos como personas de otro planeta, de vez en cuando nos recuerdan que ellos también son personas normales como todos los demás y que hacen actividades de su día a día de lo más común.

Hace unos días la duquesa de Cambridge sorprendió a los turistas que estaban ante el Palacio de Buckingham de visita llegando en un Range Rover. Sin embargo, lo que más impactó a todos fue que era ella misma la que conducía el coche. Una acción de lo más normal pero que no es habitual ver en los miembros de la realeza.

Un pequeño gesto que alegró el día de muchos, como compartió una internauta en su cuenta de Instagram: "En el Palacio de Buckingham. Cuando tienes mucha suerte y puedes hacer una foto a Kate Middleton justo cuando llega al Palacio". Pero no fue la única, ya que otro testigo que estuvo presente en este momento ha hablado en exclusiva para E! News: "Realmente no esperaba verla. No hubo ninguna advertencia, solo muchos policías. Fue corto pero muy emocionante".

Es sabido que los miembros de la realeza suelen ser llevados por vehículos oficiales. Sin embargo no es la primera vez, ya que también presenciamos otro momento así cuando el príncipe Guillermo condujo a su familia a casa a su salida del hospital tras el nacimiento de sus hijos.