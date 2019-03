Kate Middleton ofende a los habitantes de las Islas Salomón con su estilismo

Kate Middleton ya puede dejar de preocuparse por su polémico topless. Ahora, otro escándalo le salpica. Y es que durante su viaje oficial a las Islas Salomón junto al príncipe Guillermo, la duquesa de Cambridge eligió un estilismo que pensaba iba a complacer a los habitantes del lugar, pero consiguió todo lo contrario.

The Telegraph asegura que el motivo fue llevar durante la cena de gala el traje típico de las Islas Cook, situadas a más de 3000 kilómetros de distancia. Al parecer, con su 'metedura de pata' nada intencionada, la futura reina de Inglaterra causó una “frustración increíble" entre la población, según ha declarado un funcionario del Gobierno Central.

El causante de que la ropa equivocada se encontrara en la suite de Kate, fue el miembro del comité de bienvenida, Kethie Sunder. Y no fue hasta que ella apareció en la cena de gala cuando alguien se percató del error del anfitrión. “No se supo hasta más tarde en la noche que la ropa no era de las islas. Sin embargo, se entendió que la intención de la duquesa de llevar la ropa tradicional de Salomón, fue apreciado por la gente. Saben que la ofensa causada no fue intencionada”, declara un portavoz de Clarence House.

Un error de un tercero que Kate pagó en primera persona y que le ha creado un nuevo quebradero de cabeza… ¡Pobre! Con la buena intención que tenía ella…