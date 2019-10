Kate Middleton ha vuelto a recurrir a la sencillez como la mejor forma de brillar, y es que no hace falta presumir de prendas o complementos caros para conseguir un look ideal. Algo, que la duquesa de Cambridge sabe de primera mano, ya que no ha dudado en sorprender luciendo por tercera vez unos pendientes de menos de 10 euros.

Se trata de unas joyas de la marca Zeen, de origen pakistaní, por las que la mujer del príncipe Guillermo ha optado para homenajear a sus anfitriones en su visita a la sede de la Fundación Aga Khan en King's Cross.

Y es que los duques de Cambridge ya han emprendido su viaje por Pakistán, mientras que Meghan Markle y el príncipe Harry ya han terminado su aventura por África, donde su cuñada Meghan Markle, la duquesa de Sussex, también optó por marcas low cost.

¿Será esa su forma de acallar la polémica sobre los enormes gastos que penden sobre ambas parejas reales?

Seguro que te interesa...

Estos son los pendientes de Kate Middleton que cuestan menos de 10 euros