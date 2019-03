Kate Middleton desvela el sexo de su bebé

Cinco meses es el tiempo que ha pasado hasta que la duquesa de Cambridge ha desvelado, aparentemente, el sexo del bebé que espera junto a su marido, el príncipe Guillermo. Eso sí, tal confesión ha sido fruto de un descuido de lo más inocente pero que ya ha servido para que tengamos menos dudas sobre si el heredero a la corona británica será niño o niña.

Todo ocurrió durante un acto en Grimsby, en Lincolnshire, donde Kate brilló con luz propia y sin la compañía de su príncipe, que se encontraba atendiendo otros compromisos oficiales. Allí, la futura mamá contó con el apoyo de decenas de personas que quisieron mostrarle todo su apoyo y cariño. Fue en ese preciso momento cuando una de las asistentes le ‘sacó’ sin darse cuenta el secreto mejor guardado, hasta ahora, de la casa real británica: el sexo de su bebé.

Y es que cuando la mujer en cuestión le regaló un peluche a la duquesa, ésta lo recogió con estas palabras de agradecimiento: "I'll take a teddy for my d..." ("Guardaré el peluche para mi hi..."), callándose rápidamente antes de terminar la palabra ‘daughter’, hija en inglés. Pero ya era tarde. Los asistentes que escucharon su ‘desliz’ no tardaron en preguntar si se refería a su hija y ella fue concluyente: "no lo sabemos, no lo podemos decir".

Así que, de momento, a pesar de su descuido, tendremos que esperar a que desde palacio confirmen lo que ya parece ser un secreto a voces.