Jorge Bárcenas, el novio de Victoria Federica, habla por primera vez

El novio de Victoria Federica, Jorge Bárcenas, no ha querido perderse la presentación del nuevo acontecimiento musical que acoge el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid y que lleva por nombre Push Play Festival.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y su novio siempre se han mostrado muy discretos con su vida personal y no suelen hacer ningún tipo de declaración en estos eventos. Sin embargo, por primera vez, Jorge Bárcenas ha concedido sus primeras declaraciones a la prensa y no ha dudado en contar qué significa la música en su vida e incluso cómo se define él como persona y DJ. Pero de lo que no ha soltado prenda es sobre su relación con la sobrina de el rey Felipe VI.

A través de la música hemos podido conocer un poco más al novio de Victoria Federica, que se ha convertido en uno de los Djs de moda del momento, incluso fue el encargado de pinchar en el bautizo del hijo de María Pombo y Pablo Castellano.

Victoria Federica presume de vientre plano junto a su novio Jorge Bárcenas | Gtres

Jorge Bárcenas no ha querido hablar de su relación con Victoria Federica, pero asegura que intenta compaginar su trabajo con su vida personal: "Sí. Lo intento coordinar lo mejor que puedo, pero ya os digo, la música es todo así que eso es lo importante".

Comenta que quiere "seguir siendo feliz y que la gente siga disfrutando y crecer, crecer la música es mi vida como ya he dicho en muchas ocasiones y seguir poder disfrutando de ella y se define como una persona realmente creo que soy una persona todoterreno que me adapto a todo tipo de públicos y estilos y sobretodo que soy una persona muy empática que empatiza con el público para que se lo pase muy bien".

De momento no sabe si tendrá tiempo para disfrutar de unos días de vacaciones y al preguntarle a dónde le gustaría ir "la verdad es que me gustan todos los sitios, disfruto mucho cuando voy a los sitios que pincho e intento disfrutar de esas ciudades uno o dos días o lo que se puede y muy contento".

