Jazmin Grace Grimaldi habla sobre su padre Alberto de Mónaco y Charlene en un reportaje para Harper’s Bazar

Jazmin Grace Grimaldi, hija ilegítima de Alberto de Mónaco, ha posado para la revista Harper’s Bazaar de la mano de Michael Avedon. La nieta de Grace Kelly ha realizado una sesión fotográfica evocando a los años dorados de su abuela. Además de las fotografías, Jazmin ha revelado muchos detalles sobre su relación con su padre y Charlene de Mónaco. "Nos gusta compartir las comidas, preparar barbacoas, ir a la playa, todo lo que hace una familia normal", declaró la joven.

La historia de la joven es sobrecogedora, ya que hasta los 11 años no conoció a su padre. "Quería conocerle y que me conociera. Al no haber tenido esa figura alrededor, le extrañaba. Es maravilloso que pasara cuando pasó y hemos estado disfrutando nuestra relación desde entonces", declaraba la nieta de Grace Kelly. Aunque Jazmin nunca conoció a su abuela paterna, siempre tuvo fascinación por ella: "Cuando era pequeña, mi madre me mostraba fotografías de ella, pero no entendía que ella era este icono enorme".

En el reportaje que la joven ha realizado se puede apreciar como tiene rasgos muy parecidos a la que un día fue Princesa de Mónaco. Pero Jazmin ha explicado que le gustaría seguir los pasos de su abuela, aunque la joven, que actualmente vive en Nueva York, ha estudiado empresariales, ahora se embarca en una carrera como actriz y cantante.