Jazmin Grace Grimaldi y Alexandre Coste, los otros hijos del príncipe Alberto de Mónaco

NINGUNO TIENE DERECHO AL TRONO, PERO SÍ A LA HERENCIA

Cuando todo Mónaco celebra el nacimiento de Gabriella y Jacques, algunos no olvidan que no es la primera vez que Alberto se convierte en padre. El príncipe ya tiene otros dos hijos: Jazmin Grace Grimaldi, de 22 años, fruto de una relación esporádica con una camarera americana, y Alexandre Coste, de once años, que nació tras un romance de seis años de Alberto con una azafata. Aun así, ninguno de ellos tiene derecho al trono, pero sí a la fortuna del príncipe monegasco.