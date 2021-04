La infanta Sofía cumple 14 años: así es la hermana de la princesa Leonor

La infanta Sofía cumple 14 años. Siempre a la sombra de su hermana mayor, la princesa Leonor, ahora que esta se marcha a Gales a seguir sus estudios de Bachillerato en un prestigioso internado internacional, seguramente sea Sofía la que ocupe un nuevo papel dentro de la Familia Real.

Hace tan sólo unos días acudía junto a sus padres y a su hermana a la puesta a punto de un submarino en Cartagena, y allí demostró una vez más su particular estilo, más cercano a las tendencias actuales, que el de su hermana, que siempre opta por looks más clásicos. Pero si algo llamó especialmente la atención fue la cicatriz que se le ha quedado en la rodilla derecha tras la caída que sufrió el pasado verano durante sus vacaciones en el palacio de Marivent.

La reina Letizia y su hija, la infanta Sofía | Gtres

No es esta la única marca que tiene, ya que Sofía, cuyo nombre heredó de su abuela paterna, tiene una mancha de nacimiento en su pierna izquierda de forma circular. Su llegada al mundo además estuvo cargada de bastante expectación cuando los Reyes anunciaron que estaban esperando un segundo hijo, por lo que de haber sido niño, se podría convertir en el heredero. Pero cuando la Casa Real confirmó que se trataba de una niña, se zanjó el tema.

Y al contrario que su hermana, no lleva pendientes. Esta decisión se deja en manos de las niñas de la familia real española hasta que ellas sean conscientes para apostar por si quieren llevarlos o no, y mientras Leonor sí quiso ponérselos con ocho años, Sofía todavía no ha dado el paso. Es más alta que la heredera, y así se puede observar en cada aparición que hacen. Le gusta la equitación, el esquí y es seguidora del Real Madrid.

La princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Letizia | Gtres

Con Leonor tiene una muy estrecha relación, ya que además de hermanas son amigas. La mayor es muy protectora con la pequeña, y famosa es aquella frase que la princesa de Asturias le dijo: “Cómete los guisantes que tienen mucho omega 3”. Ahora que tomarán caminos distintos, seguro que seguirán apoyándose la una a la otra.

Seguro que te interesa...

La apasionante afición de la princesa Leonor y de la infanta Sofía que ha salido a la luz