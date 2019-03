La infanta Elena le escribe una conmovedora carta a la viuda del torero Víctor Barrio

El pasado 9 de julio moría en la plaza de Teruel el torero Víctor Barrio tras recibir una cornada mortal. Barrio es el primer diestro que fallece en el ruedo en lo que llevamos de siglo. Muchos compañeros de profesión y aficionados a los toros han mostrado sus respetos a la viuda de Víctor, Raquel Sanz, quien esteba en la plaza en el trágico momento. Así, la infanta Elena es una de las personalidades que ha querido dar el pésame a Raquel a través de una conmovedora carta que le ha escrito de su puño y letra.

"En estos duros momentos, en donde el mayor consuelo es poco, lamento profundamente la irreparable pérdida de Víctor. Te mando mi más sincero pésame por lo ocurrido, y te ruego, que en mi nombre, se lo transmitas a toda la familia", comenzaba diciendo.

"Tuve la suerte de conocer a Víctor hace poco tiempo, el pasado Corpus Christi, día de Cáritas, se acercó a dejar su donativo a la mesa que yo presidía. Se presentó como torero y me ofreció el brindis de un toro si acudía a verle a las Ventas", explica la infanta Elena, y añade: "Me acerqué a verle a la Plaza y nunca olvidaré el bonito brindis que me dedicó. En él hizo mención a todas las madres del mundo. Dedicando un recuerdo muy especial a la suya. Como madre y como taurina le agradecí sus bonitas palabras".

Termina despidiéndose con unas palabras escritas también a mano ("con todo mi cariño y afecto"), así como su firma: "Elena. Infanta de España".