La Infanta Cristina, Magdalena de Suecia y Mette-Marit de Noruega son las princesas más odiadas de Europa

SU IMAGEN PÚBLICA HA CAÍDO EN PICADO

Entre las 10 monarquías que persisten en Europa tres son las princesas que cuentan con la peor fama de todas y no gozan, en la actualidad, con el favor del pueblo. Entre ellas están la Infanta Cristina en España por su implicación en el caso Nóos, la princesa Magdalena de Suecia por no cumplir con sus deberes institucionales y Mette-Marit de Noruega por tener una vida de lujos que no gusta a su país. ¿A ti que opinión te merecen estas princesas?