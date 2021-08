Las imágenes con las que Alberto y Charlene de Mónaco han querido callar los rumores de crisis

Charlene de Mónaco ha sufrido mucho durante los últimos meses. El pasado mes de marzo visitó su país natal, Sudáfrica, para promover el fin de la caza furtiva de rinocerontes. Allí se empezó a encontrar muy mal, contrajo una grave infección de oído, nariz y garganta. Sin embargo, la princesa no cogió la infección en Sudáfrica si no previamente al viaje, fue en una intervención bucal en la que le elevaron el seno maxilar. En un principio la ex nadadora se iba quedar por 12 días en Sudáfrica pero la complicada infección no le permitía coger un avión a Mónaco.

Alejada de sus seres queridos tuvo que luchar para recuperarse y además para más inri tuvo que aguantar los rumores que se difundieron sobre su crisis con el príncipe Alberto. Debido a las continuas habladurías tuvo que lanzar un comunicado en el que anunciaba su estado de salud y explicaba que contaba con el apoyo de su marido. Incluso el pasado 1 de julio recordó en Instagram una de las canciones de su boda con motivo de su décimo aniversario. Ahora los rumores se han silenciado por completo, ya que la familia real ha viajado hasta Sudáfrica para visitar a Charlene.

"Estoy muy emocionada de tener a mi familia de vuelta conmigo", ha escrito la princesa en un bonito carrusel de fotos familiares que ha compartido en su Instagram. Ha posteado además otra imagen con su pareja, en la que se encuentran en una actitud muy cariñosa. No queda lugar a duda que el matrimonio esta muy unido y están deseando volver a estar de nuevo en casa, algo que aproximadamente sucederá en el mes de octubre por recomendaciones medicas para la deportista, que hace unos días se sometió a una segunda operación, con el objetivo de acabar con su malestar.

Tras el éxito de la intervención el Principado de Mónaco comunicó la buena noticia y anunció que la princesa recibiría a su familia, una inyección de felicidad para ella, que confesó que echaba mucho de menos a su marido y a sus hijos. "Mis conversaciones diarias con Alberto y mis hijos me ayudan enormemente a mantener el ánimo. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso" afirmó en la revista Hola.

