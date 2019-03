La hija pequeña de Estefanía de Mónaco, Camille Gottlieb, responde en Instagram a las críticas recibidas

Camille Gottlieb, la benjamina de Estefanía de Mónaco, ha desatado la polémica en las redes sociales tras hacer público un mensaje en el que responde y 'critica' a todos aquellos que le juzgan, a ella y a su familia.

"Me he encontrado con algunos comentarios muy crueles en foros, blogs y otros sitios. Vuestros insultos, comentarios y reflexiones son ridículos. Yo no soy 'la hija de Estefanía Grimaldi', yo soy la hija de mi madre, como cualquier otra persona", así comienza el texto que Camille publicó en Instagram.

Hubo quienes le criticaron por publicar imágenes y presumir de la fiesta de cumpleaños que le organizaron el pasado 15 de junio en el lujoso restaurante La Vigie, en la Costa Azul. El principado no ve bien las instantáneas que comparte en su día a día, que hacen alarde de una lujosa vida, llena de viajes, selfies y poses en bikini.

"En lo que respecta a mi hermana, hacemos lo que queremos. ¡Somos jóvenes! No publicamos fotos para que os gusten. ¿Esperáis que me crea que a los 18 y 22 años vosotros no salíais a divertiros con vuestros amigos? ¿No os sacabais fotos en bañador al lado de una piscina? ¿No habéis fumado nunca un cigarrillo en toda vuestra vida?", decía Gottlieb, que concluía sentenciando: "Las personas que se pasan día y noche criticándome a mí, a mi hermana y a mi madre, y a nuestros respectivos padres, son ridículas. ¿De verdad que no tenéis otra cosa que hacer? Lo más triste es que son personas adultas, que pierden su tiempo haciendo eso".