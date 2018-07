La hija del bajista de Bruce Springsteen hace creer a sus seguidores que es la nueva novia del príncipe Harry

El pasado 5 de junio, el estadio Wembley de Londres acogió el concierto del grupo E Street Band de Bruce Springsteen, una cita musical que ni siquiera el príncipe Harry pudo perderse. Tras la actuación, el 'royal' se dirigió al camerino para ver a los artistas, momento en el que Olivia Tallent, la hija del bajista del grupo Garry Tallent, logró interceptarle para hacerse una foto con él.

La joven de 19 años no dudó en colgar la codiciada instantánea en las redes sociales y decidió bromear escribiendo que era "mi nuevo novio". Las palabras de Olivia desataron la locura en Internet y comentarios como "¿Es una broma OMFG?" o "¡Confía en mí, cásate con él!" no tardaron en llegar.

Ante esto, la hija de Tallent se apresuró a borrar la imagen de Twitter (aunque la ha conservado en Instagram) y a desmentir este falso noviazgo: "No seamos ridículos, claro que no estoy saliendo con el príncipe Harry", escribió en la red social, donde no deja de reírse de la situación que se ha formado.