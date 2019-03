Guillermo y Catalina deben asegurar la descendencia familiar antes de un año según la tradición

Si hace tan sólo unos días recibíamos la noticia de que Catalina y Guillermo comenzarán su nueva vida como marido y mujer en el palacio de Kensington, lugar en el que residió Lady Di tras su separación del príncipe Carlos, la revista Lecturas nos trae nueva información.

Según la tradición de la familia real inglesa, la noticia de que habrá un primogénito de los duques de Cambridge debería llegar antes de que la pareja cumpliera su primer año de casados. Ha sido así durante dos siglos y, de no cumplirlo, estarían rompiendo una tradición que ha resistido al paso del tiempo.

El hecho de que su nueva residencia quede cerca del hogar familiar, no ha hecho si no saltar los rumores de que Catalina quiere ser madre pronto y, puestos, no debería de tardar mucho en llegar el momento de la noticia teniendo en cuenta que el reloj ya ha comenzado la marcha atrás y durante los próximos nueve meses debería anunciarse el embarazo. ¿Habrá un primogénito corriendo próximamente por los pasillos de palacio?