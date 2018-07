La gran polémica de Meghan Markle al dar su opinión sobre el aborto

El pasado 25 de mayo se celebró un referéndum cuyos resultados despenalizaron el aborto en Irlanda con un 66% de apoyo popular, un tema del que Meghan Markle habló con la senadora Catherine Noone en la reciente visita oficial de los duques a Dublín.

Lo que no sabía la exprotagonista de 'Suits' es que Noone compartiría en su cuenta de Twitter el comentario, poniendo en aprietos protocolarios a Meghan que, como miembro de la realeza, no debe pronunciarse en temas políticos ni británicos ni en el extranjero.

"La duquesa y yo charlamos sobre el resultado del reciente referendum, ella se mostró interesada y satisfecha por el resultado", decía ese tweet que Noone borró de su perfil tras la polémica.

Los comentarios de la duquesa de Sussex se produjeron durante la cena que ofreció el embajador británico en Irlanda, donde Markle y la senadora Catherine Noone hablaron de la consulta popular que despenalizó el aborto hace un par de meses en la Constitución de la República de Irlanda. Hasta ahora, todos los referéndums habían sido ganados por los partidarios de la prohibición del aborto.

La aprobación de Meghan ha generado que algunos medios criticasen a la duquesa por pronunciarse en asuntos políticos ajenos a la imparcialidad de la realeza. sin embargo, otros medios han resaltado la indiscreción de la senadora al publicar en Twitter una conversación privada con la duquesa.

Al parecer, no es el único comentario que Markle ha hecho: la esposa del príncipe Harry echa de menos interpretar a su personaje en la serie 'Suits'. Como hay que recordar, Markle dejó su papel en la ficción cuando se incorporó a la vida real el pasado mes de noviembre como novia del príncipe Harry y más aún cuando se casó con él el pasado 19 de mayo.