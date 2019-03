La futura princesa de Mónaco, Charlene Wittstock, no se adapta a su nueva vida

Charlene Wittstock, futura princesa de Mónaco, parece no acoplarse a su vida monegasca. Al parecer, la joven sudafricana de nacimiento sólo ha hecho dos amigas en lo que lleva en su nuevo hogar.

En su primera entrevista desde que el príncipe le propusiera matrimonio, después de cuatro años saliendo, Charlene admitió que sentía que la élite social de Mónaco le tenía “celos”. La antigua nadadora olímpica también dijo que había mucha gente que no entendía su sentido del humor.

En declaraciones suyas a la revista Tatler, dijo: “La gente con la que me he mezclado en Mónaco no comparte mi sentido del humor. Por supuesto que he despertado algunos celos, pero eso viene con el título. Aunque he conocido alguna gente maravillosa desde que empecé a vivir aquí, sólo puedo decir que sean conocidos. Sólo tengo un par de personas a las que considero amigos”.

La madre del príncipe, la actriz hollywoodiense Grace Kelly, también encontró difícil sentirse como en casa en dicho país. Sin embargo, la futura princesa admitió que había encontrado un buen amigo en el Príncipe Harry, de 26 años, tras conocerlo en un partido de polo este verano. “Conocí a Harry en un partido de polo en julio. Es un joven increíble. Espero poder conocerle mejor”, afirmó Charlene.

Por el momento, la esperanza de Wittstock es poder modernizar el principado, de unos 900 años de antigüedad, con la apertura de un establecimiento de la cadena de cafeterías Starbucks y con una zapatería del diseñador Manolo Blahnik.