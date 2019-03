Fuertes rumores de embarazo para la duquesa de Cambridge

¿Será 2012 el año en el que los duques de Cambridge se convertirán en papás? Desde que pasaron por el altar son muchos los que realizan quinielas respecto a un posible embarazo de Kate Middleton, pero por el mundo ninguno ha ganado.

¡Ahora surge otro rumor! La princesa Catalina y su esposo, el príncipe Guillermo, acudieron al pasado 6 de diciembre a un concierto benefico que Gary Barlow ofreció en Londres, y parece que la extraña manía de la duquesa por tapar constantemente su barriga ha hecho saltar las alarmas.

Catalina lució un vestido de encaje de nuestra firma más internacional: Zara. Y aunque normalmente lleva vestidos que dejan entrever su espectacular figura, en esta ocasión decidió lucir un modelito más amplio. Monísima como siempre, ella complementó el vestido con unas medias negras, a juego con sus zapatos, una chaqueta de Ralph Lauren y una cartera de mano, con la que se tapó constantemente su barriguita. Un hecho que muchos ya interpretan como ‘bebé en camino’…

Los fuertes rumores vienen desde hace pocas semanas, cuando la joven no quiso comer cacahuetes en la visita que realizó hace un mes a un centro de UNICEF en Dinamarca (al parecer, la princesa no es alérgica a ello pero a las mujeres embarazadas se las recomienda no comer este fruto seco para que el bebé no llegué a ser alérgico a él). Fue entonces cuando la Casa Real avivó más las especulaciones al no confirmar ni desmentir el asunto, y dejando claro que si hay embarazo se hará saber... Puede que la parejita esté esperando a Navidad para darle a todos los ingleses un gran regalo navideño.