Froilán y Mar Torres retoman su relación después de más de un año separados

Froilán y Mar Torres se conocieron con 16 años en un internado, lugar que vivió el principio de esta duradera relación, que en un primer momento fue totalmente desconocida, aunque con el tiempo se hizo pública, pues cada vez acudían a más actos donde se les veía más juntos y felices. A pesar de que Mar es una de las influencers más seguidas en nuestro país y heredera de la empresa de embutidos El Pozo, la mayoría de las personas la conocen por ser la nuera de la infanta Elena.

Y es que donde hubo fuego, cenizas quedan, como dice el refrán que desde luego se cumple con esta pareja. Tras ocho años de relación, la cual ha estado marcada por idas y venidas, y más de un año completamente separados, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad. Aunque dicen que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, puede que en este caso no sea así, ya ambos han afirmado que nunca han dejado de quererse.

Froilán y su novia, Mar Torres, comienzan juntos las clases en la universidad | Gtres

Aunque su vuelta ha pillado a todos por sorpresas, ya que nadie creía que volviesen a dar una segunda oportunidad, han querido demostrar que ahora será totalmente diferente. La pareja no quiere repetir los mismos errores del pasado, así como no ser tan mediática ante los medios de comunicación. Y es que quizás lleven más tiempo juntos del que muchos creen, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido comprobarlo con la exclusiva que ha lanzado la revista Semana.

Ambos han pasado un fin de semana de lo más idílico en uno de los locales de moda de Madrid, donde han compartido una cena con amigos. La pareja está intentando pasar desapercibido para la prensa, aunque sea casi misión imposible. Y es que tanto Froilán como Mar se han convertido en unos de los rostros más llamativos, sobre todo por la vuelta de su noviazgo que ha dejado a todos sin palabras.

