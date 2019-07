Froilán ha vuelto a reducir su grupo de amigos, y esta vez ha sido echando de su círculo más cercano al torero Gonzalo Caballero, el cual tiene una estrecha relación con su hermana.

Esta pelea se ha debido a que al torero se le ha ido la lengua más de lo que debería con los medios, y ha filtrado información que no ha gustado nada al hijo de la infanta Elena, que siempre ha sido muy celoso con su vida privada.

Según informa LOC, Caballero afirmó que Victoria Federica tenía mala relación con la pareja sentimental de su hermano Froilán, Mar Torres. En un artículo que publicó La Razón explica uno de los momentos en los que no dejan en muy buena posición a Mar Torres, la cual se pilló un rebote por no haber tenido sitio en la mesa de honor junto a su cuñada. A Froilán no le ha sentado nada bien esta información, que además la considera totalmente falsa.

Froilán y Mar Torres-Fontes | Gtres

La situación, es que Froilán se ha sentido traicionado por uno de sus mejores amigos al que ha tachado de 'topo', y que considera que se ha podido aprovechar para ganar popularidad debido a su mediática amistad, la cual parece que se ha terminado por parte del nieto mayor del rey Juan Carlos.

Así que dentro de toda esta tesitura Victoria Federica se encuentra en medio entre Froilan, su hermano, y Caballero, su amigo 'especial'. Debido a esto, la pareja puede estar sufriendo una crisis, ¿se pondrá Federica de parte del torero, o defenderá a su hermano?