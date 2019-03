Las fotos que apuntan que Carlota Casiraghi podría estar de nuevo embarazada

La revista italiana Chi ha publicado unas imágenes en portada en las que aparece Carlota Casiraghi luciendo un bañador azul clarito en la playa. El medio se ha atrevido a lanzar la noticia de que Casiraghi está embarazada e incluso le han felicitado por el nuevo bebé.

Desde hace varias semanas existía el rumor de que la nieta de Grace Kelly estaba embarazada y que todavía no lo había confirmado debido a las normas que tienen en el Principado de Mónaco, y que les impiden revelar determinadas informaciones privadas.

Sin embargo, no hemos tenido que esperar mucho tiempo para conocer más detalles que pudieran confirmar o desmentir el rumor. Si bien es cierto que las instantáneas que ha publicado Chi parecen confirmar o evidenciar el bulo, también es cierto que hasta que no pase un tiempo o lo confirme la propia Familia Real de Mónaco, todavía no podemos dar nada por hecho.

Portada revista Chi | Revista Chi

Las imágenes fueron captadas durante las vacaciones de la joven con su nueva pareja, el cineasta italiano Lamberto Sanfelice, en la provincia italiana de Grosseto.

¿Estará Carlota Casiraghi embarazada o habrá cogido unos 'kilitos' de más este verano? Pronto lo sabremos.