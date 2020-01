Desde que se conociera la relación entre Froilán y Mar Torres, la pareja acapara todas la atención. Y es que tras conocerse esta relación, ella se ha convertido en el nuevo personaje de la prensa del corazón.

Pero esta vez no hablamos de los retoques estéticos que ha dado la nueva celebrity, sino del supuesto espectáculo que ha dado la pareja en plena calle…

Y es que según ha informado una fuente en exclusiva al portal JALEOS, la famosa pareja protagonizó supuestamente una bronca en plena calle contra un reportero a la salida de un restaurante asiático: "Increparon y amenazaron a un reportero a la puerta de Kabuki, el restaurante donde estaban cenando. Bebieron cerveza y vino. Mar Torres se encaró con el paparazzis y Froilán irrumpía a gritos en la calle Velázquez amenazándolo con llamar a la Policía Nacional".

No olvidemos que este no es el primer altercado que tiene la pareja con la prensa, y es que durante el concierto de Maluma al que acudieron, la heredera de 'El Pozo' tuvo un intercambio de palabras con los paparazzis al ver que estaba siendo fotografiada: "Dejadnos en paz, sois unos desagradecidos y no valéis para nada".